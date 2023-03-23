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Пьяные на дорогах России: кто платит цену за их выбор?

Пьяные на дорогах России: кто платит цену за их выбор?

Каждый год в России тысячи людей становятся жертвами пьяных водителей. По статистике, около 3,5 тысячи человек погибают в ДТП, в которых виновниками являются нетрезвые водители.

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