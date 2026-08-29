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Военнослужащего США подозревают в заработке $1 млн на криптоплатформе прогнозов Polymarket

Военнослужащего США подозревают в заработке $1 млн на криптоплатформе прогнозов Polymarket

Американские власти расследуют деятельность военнослужащего, который, предположительно, заработал более $1 млн благодаря ставкам на Polymarket, связанным с будущими военными действиями США против Ирана и Венесуэлы.

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