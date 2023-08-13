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Бархатный сезон на курортах Краснодарского края продлится минимум до 10 октября

Бархатный сезон на курортах Краснодарского края продлится минимум до 10 октября

Температура морской воды на Черноморском побережье сейчас колеблется от +25 до +28°C.Бархатный сезон, во время которого температура морской воды и воздуха на курортах Краснодарского края станут примерно одинаковы, продлится минимум до 10 октября.

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