Бархатный сезон на курортах Краснодарского края продлится минимум до 10 октября

Температура морской воды на Черноморском побережье сейчас колеблется от +25 до +28°C.Бархатный сезон, во время которого температура морской воды и воздуха на курортах Краснодарского края станут примерно одинаковы, продлится минимум до 10 октября.
Температура морской воды на Черноморском побережье сейчас колеблется от +25 до +28°C.Бархатный сезон, во время которого температура морской воды и воздуха на курортах Краснодарского края станут примерно одинаковы, продлится минимум до 10 октября.
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