Биатлонист Расторгуев обвинил тренера латвийской сборной в избиении

Спортсмен заявил, что ему разбили нос и сломали палец.Член сборной Латвии по биатлону Андрей Расторгуев сообщил о том, что во время чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде, который проходил с 12 по 23 февраля, произошёл инцидент с участием тренера национальной команды Илмарса Брициса.