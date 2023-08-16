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Наводнение лишило жилья 20 работников ЛРЗ Уссурийска

Наводнение лишило жилья 20 работников ЛРЗ Уссурийска

Из-за наводнения в сложном положении оказался локомотиворемонтный завод Уссурийска. Тайфун "Ханун" подтопил несколько цехов вспомогательного производства, специальная комиссия оценивает причиненный производству ущерб.

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Комментарии
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Виталий Тарасов
ТАКИ - ВСЁ - ТАКИ.  Я,  по  своей  наивности, -  вот  о  чём  задумался.  А  что  может  произойти  с  плотинами  ГЭС? Ведь  их (плотины),  тоже  строили  люди.  ПО - ЧЕ - МУ  не  выдержала  напор  воды  плотина,   построенная  в  Уссурийске???
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