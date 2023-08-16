Из-за наводнения в сложном положении оказался локомотиворемонтный завод Уссурийска. Тайфун "Ханун" подтопил несколько цехов вспомогательного производства, специальная комиссия оценивает причиненный производству ущерб.
Наводнение лишило жилья 20 работников ЛРЗ Уссурийска
Комментарии
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ВТ
Виталий Тарасов
ТАКИ - ВСЁ - ТАКИ. Я, по своей наивности, - вот о чём задумался. А что может произойти с плотинами ГЭС? Ведь их (плотины), тоже строили люди. ПО - ЧЕ - МУ не выдержала напор воды плотина, построенная в Уссурийске???
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