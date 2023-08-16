Наводнение лишило жилья 20 работников ЛРЗ Уссурийска

ВТ

Виталий Тарасов

ТАКИ - ВСЁ - ТАКИ. Я, по своей наивности, - вот о чём задумался. А что может произойти с плотинами ГЭС? Ведь их (плотины), тоже строили люди. ПО - ЧЕ - МУ не выдержала напор воды плотина, построенная в Уссурийске???