Почетный строитель РФ: пленных можно привлечь на стройку детсадов и школ

Украинские военнопленные могут быть задействованы на строительстве детских садов и школ России. Такое мнение в беседе с «Север-Прессом» озвучил общественник из Тюмени, почетный строитель РФ Алексей Савоськин.
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