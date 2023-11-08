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Праздник сегодня, 9 ноября: что можно и что нельзя в день святой Параскевы-Пятницы и народный Обет: дела, приметы, традиции, молитва

Праздник сегодня, 9 ноября: что можно и что нельзя в день святой Параскевы-Пятницы и народный Обет: дела, приметы, традиции, молитва

Праздник сегодня, 9 ноября: что можно и что нельзя в день святой Параскевы-Пятницы и народный Обет: дела, приметы, традиции, молитва Елена ГалицкаяСегодня, 9 ноября, православная церковь отмечает праздник в честь святой Параскевы-Пятницы, а народ в России празднует Обет.

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