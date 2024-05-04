Байден наградил Пелоси медалью за защиту демократии от сторонников Трампа

Леонтий Букштейн

Просто гениальная бабка, на девятом десятке всё ещё суется в большую политику. Ау, где вы, молодые американцы? Выдавите уже эти раритеты, возьмите в свои руки реальную политику. Это мой глас вопиющего в пустыне. Никто из "чужаков" не проникнет в сплоченные ряды озверевших "правителей" страны. Сунулся было один, по фамилии Трамп, так они ему выкатили десятки судебных исков. На том дело и потухнет.