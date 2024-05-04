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Байден наградил Пелоси медалью за защиту демократии от сторонников Трампа

Байден наградил Пелоси медалью за защиту демократии от сторонников Трампа

Глава Соединенных Штатов Джо Байден наградил бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси медалью Свободы за защиту демократии от сторонников республиканца Дональда Трампа, которые 6 января 2021 года захватили Капитолий.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Просто гениальная бабка, на девятом десятке всё ещё суется в большую политику. Ау, где вы, молодые американцы? Выдавите уже эти раритеты, возьмите в свои руки реальную политику. Это мой глас вопиющего в пустыне. Никто из &quot;чужаков&quot; не проникнет в сплоченные ряды озверевших &quot;правителей&quot; страны. Сунулся было один, по фамилии Трамп, так они ему выкатили десятки судебных исков. На том дело и потухнет.
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