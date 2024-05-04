Глава Соединенных Штатов Джо Байден наградил бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси медалью Свободы за защиту демократии от сторонников республиканца Дональда Трампа, которые 6 января 2021 года захватили Капитолий.
Байден наградил Пелоси медалью за защиту демократии от сторонников Трампа
Комментарии
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Леонтий Букштейн
Просто гениальная бабка, на девятом десятке всё ещё суется в большую политику. Ау, где вы, молодые американцы? Выдавите уже эти раритеты, возьмите в свои руки реальную политику. Это мой глас вопиющего в пустыне. Никто из "чужаков" не проникнет в сплоченные ряды озверевших "правителей" страны. Сунулся было один, по фамилии Трамп, так они ему выкатили десятки судебных исков. На том дело и потухнет.
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