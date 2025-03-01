´Волшебный мир театра´.

Детский театр создаёт неповторимую атмосферу праздничного настроения, помогает сформировать у воспитанников адекватную современному миру поведенческую модель, приобщает к музыкальной культуре, художественной литературе, знакомит с правилами этикета и национальными традициями.
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