Военное обозрение

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Аналитики «Фонда защиты демократий»: Украине нужно поставить системы Avenger или M-SHORAD, так как иранские БПЛА позволят РФ ликвидировать РСЗО HIMARS

Аналитики «Фонда защиты демократий»: Украине нужно поставить системы Avenger или M-SHORAD, так как иранские БПЛА позволят РФ ликвидировать РСЗО HIMARS

В западной прессе обсуждаются последствия возможного появления у Вооружённых сил России или бойцов Народной милиции ДНР и ЛНР разведывательно-ударных беспилотников иранского производства.

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