Пакистан получит ответ в случае дальнейшей эскалации — МИД Индии

Если Пакистан предпримет попытку дальнейшей эскалации вооруженного противостояния, военные Индии дадут на это соответствующий ответ, заявил секретарь министерства иностранных дел Индии Викрам Мисри, сообщает 9 мая газета The Hindustan Times.
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