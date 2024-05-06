Деньги не вернут: авиабилеты из Сочи в Москву, Санкт-Петербург и Пермь оказались фальшивыми

Деньги не вернут: авиабилеты из Сочи в Москву, Санкт-Петербург и Пермь оказались фальшивымиВ преддверии курортного сезона активизировались мошенники, которые начали продавать билеты на несуществующие рейсы из Сочи.
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