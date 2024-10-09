Начать СВО успели в "последний момент"? Враг собрал против России "бронированный кулак" - взламывали два года

Bogdan Stupin

"Специальная операция стала для нас временем войны - не с Украиной, а с так называемым коллективным Западом". Это уже давно очевидно даже нам, "диванным стратегам". Но, судя по характеру КИПЯЩЕЙ БЕЗЗАБОТНОСТЬЮ ЖИЗНИ, которая ни на йоту не изменилась не только в столицах, но и на перифериях, всё не так однозначно. Похоже, кому-то выгодно, чтобы в России как можно больше было считающих, что "это у вас идет СВО, а у меня ничего не идет". Вопрос - кому. А,может, и не вопрос..