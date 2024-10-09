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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Начать СВО успели в "последний момент"? Враг собрал против России "бронированный кулак" - взламывали два года

Начать СВО успели в "последний момент"? Враг собрал против России "бронированный кулак" - взламывали два года

Коллаж Царьграда Часто можно слышать, что армия на Украине слабая. При этом в районе Работино или Волчанска мы отвоёвываем территорию по пять метров всеми силами своих мотивированных частей.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
&quot;Специальная операция стала для нас временем войны - не с Украиной, а с так называемым коллективным Западом&quot;. Это уже давно очевидно даже нам, &quot;диванным стратегам&quot;. Но, судя по характеру  КИПЯЩЕЙ БЕЗЗАБОТНОСТЬЮ ЖИЗНИ, которая ни на йоту не изменилась не только в столицах, но и на перифериях, всё не так однозначно. Похоже, кому-то выгодно, чтобы в России как можно больше было считающих, что &quot;это у вас идет СВО, а у меня ничего не идет&quot;. Вопрос - кому. А,может, и не вопрос..
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4 час.
валерия
К сожалению, есть отдельные тупые &quot;особи&quot; , считающие начало СВО  глупым шагом. Им нужно  почитать  историю об июне 1941года.
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2 час.
Lana_Borei Иванова
Не ворчите, Маск тоже короткие комментарии пишет, ибо краткость сестра таланта.  Прочла статью, одолели всякие разные мысли... Кругом враги и лягушка варится... Может даже будет использовано ядерное оружие. И я заранее ответила!
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2 час.

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