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Не всем директорам ивановских школ заметно подняли зарплату

Не всем директорам ивановских школ заметно подняли зарплату

Персональный повышающий коэффициент к окладу вырос почти вдвое, но не в обычных школах.В учительской среде Иванова бурлят слухи, якобы начальству заметно прибавили зарплату.

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