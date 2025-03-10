НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

102 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Ферму прикрыли в хозяев нет может плохо искалиМайнинговую ферму...
  • Наталья Середа
    Что то тут не то.Подошел к окну во время урока и выпал из окна.Как то часто стали люди падать из окон, особенно детиВ Иркутске обнару...
  • Игорь Ямкач
    Надо полагать, вместо последнего звонка, у них теперь будет последняя увертюра.Перемены в школах...

Больше 24 случаев ОРВИ зарегистрировали в Иркутской области за неделю с 3 по 9 марта

Заболеваемость продолжает расти в Иркутской области. За неделю с 3 по 9 марта 2025 года зарегистрировано 24 336 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 14 860 среди детей, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх