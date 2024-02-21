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Яна Поплавская о Киркорове: Слишком дëшево пытается купить себе репутацию

Яна Поплавская о Киркорове: Слишком дëшево пытается купить себе репутацию

Недавно Филипп Киркоров посетил Донбасс. Он привёз гуманитарную помощь бойцам, а также выступил перед персоналом и пациентами больницы в Горловке.

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Комментарии
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Людмила Заикина
В любом случае, его больше не выпустят на сцену в таких провокационных нарядах…
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43 мин.
Вольф Александр
👍
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30 мин.
Татьяна Чайка
Многие помогают,поехали,везут гумпомощь не пиарясь.Не прячутся,боясь обстрела,не требуют охраны.Просто едут,везут,помогают,поднимают настроение и боевой дух раненым.Так что кто кого задолбал???Этот Филя что малое дитя,несмышлёныш???
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29 мин.

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