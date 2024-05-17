Апелляционный суд ужесточил приговор экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву

Алтайский краевой суд отменил приговор Ленинского районного суда Барнаула от 19 января 2024 года Алтайский краевой суд вынес новый приговор экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву, которого ранее осудили на девять лет за получение крупной взятки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии