Апелляционный суд ужесточил приговор экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву

Алтайский краевой суд отменил приговор Ленинского районного суда Барнаула от 19 января 2024 года Алтайский краевой суд вынес новый приговор экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву, которого ранее осудили на девять лет за получение крупной взятки.