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Пушков назвал основной смысл санкционных угроз Запада

Пушков назвал основной смысл санкционных угроз Запада

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Пушков отреагировал на угрозы государств Запада касательно введения санкционных ограничений по отношению к Российской Федерации при дальнейшей эскалации украинского конфликта.

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