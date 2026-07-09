«Фиктивные студенты» за 20 тысяч: как проректор и декан вуза в Ессентуках продавали легализацию мигрантам

Есть очень простой способ всё это дело прекратить- по Жириновскому

Стэйси

Очередное дно, очередной позор.И что-то подсказывает что такое творится не только в платных учереждениях.Система прогнила и в прорехах очередные загребущие руки без чести и совести у которых одно бабло в глазах и умах