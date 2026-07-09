Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Фиктивные студенты» за 20 тысяч: как проректор и декан вуза в Ессентуках продавали легализацию мигрантам

«Фиктивные студенты» за 20 тысяч: как проректор и декан вуза в Ессентуках продавали легализацию мигрантам

Аргументы недели Александр Бастрыкин, глава СК РФ: «Я убежден, что главным мотивом лоббирования "замещающей миграции" являются именно коррупционные заработки на мигрантах, а не реальная потребность русской экономики.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Есть очень простой способ всё это дело прекратить- по Жириновскому
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4 н.
ВераВерная
Кто это делать будет?
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4 н.
Стэйси
Очередное дно, очередной позор.И что-то подсказывает что такое творится не только в платных учереждениях.Система прогнила и в прорехах очередные загребущие руки без чести и совести у которых одно бабло в глазах и умах
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4 н.