«Фиктивные студенты» за 20 тысяч: как проректор и декан вуза в Ессентуках продавали легализацию мигрантам

Аргументы недели Александр Бастрыкин, глава СК РФ: «Я убежден, что главным мотивом лоббирования "замещающей миграции" являются именно коррупционные заработки на мигрантах, а не реальная потребность русской экономики.
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