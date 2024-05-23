Лион (ATP). 1/4 финала. Котов сыграет с Бубликом, Этчеверри – с Кепфером

Сетка турнира здесь. Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Лион, Франция 19 – 25 мая 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт Четвертьфинал Доминик Кепфер (Германия) Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) Дата проведения 23 мая, 12.
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