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Лион (ATP). 1/4 финала. Котов сыграет с Бубликом, Этчеверри – с Кепфером

Сетка турнира здесь. Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Лион, Франция 19 – 25 мая 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт Четвертьфинал  Доминик Кепфер (Германия)  Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) Дата проведения 23 мая, 12.

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