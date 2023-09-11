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Немецкие дети в школах тупеют из-за детей украинских мигрантов — FAZ

Немецкие дети в школах тупеют из-за детей украинских мигрантов — FAZ

Урок немецкого языка в одной из начальной школ Баден-Вюртемберга. Фото: faz.net Сегодня в Германии только каждый пятый ученик начальной школы может читать, считать и писать на уровне минимальных стандартов.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Это касается и нас, напрямую. Что происходит в наших школах? Засилье азиатскими выродками, не знающими русского языка в связи с чем наши дети не получают нужных знаний. Почему преподаватели молчат и не требуют должного внимания со стороны Минобразования, родители тоже о чем думают?! Над нашими детьми издеваются, пора уже самим своих детей защищать, от власти не дождешься!!!!!!
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15 час.
ГМ
Георгий Михалев
У нас цель другая, интегрировать их в наше общество. Конечно проблему надо решать, но не так, как в Германии.
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14 час.
Том Веселый
Потому что у нас общество предателей. Свои - же, первые и набросятся в защиту мигрантов.
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14 час.

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