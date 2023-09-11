Немецкие дети в школах тупеют из-за детей украинских мигрантов — FAZ

Татьяна Кибишева

Это касается и нас, напрямую. Что происходит в наших школах? Засилье азиатскими выродками, не знающими русского языка в связи с чем наши дети не получают нужных знаний. Почему преподаватели молчат и не требуют должного внимания со стороны Минобразования, родители тоже о чем думают?! Над нашими детьми издеваются, пора уже самим своих детей защищать, от власти не дождешься!!!!!!