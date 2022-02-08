Джеймс Харден хочет нанять агента

Защитник «Нетс» Джеймс Харден планирует нанять агента. У Хардена на данный момент нет агента, который вел бы его дела, но звездный баскетболист нанимал Джейсона Рэнна и Чефи Филдса из Wasserman в сезоне-2020/21, когда хотел покинуть «Хьюстон».