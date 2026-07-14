За полгода пассажиры ЦППК почти 26 тысяч раз воспользовались картой провожающего

В первой половине 2026 года пассажиры ЦППК активно использовали услугу «Карта провожающего». Согласно информации, предоставленной Минтрансом Подмосковья со ссылкой на ЦППК, за шесть месяцев было оформлено почти 26 тысяч карт.
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