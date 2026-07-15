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МОСИНФОРМ

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Певец джаза Леонид Утесов и «Дельтаплан» в неожиданной обработке: чем удивит ВДНХ гостей на свой день рождения

Певец джаза Леонид Утесов и «Дельтаплан» в неожиданной обработке: чем удивит ВДНХ гостей на свой день рождения

Традиционно главная выставка страны отмечает свой день рождения 1 августа. Но в этом году в этот день в Зеленом театре стартует Первый Всероссийский фестиваль советской песни «Голоса наследников», так что праздник продлится четыре дня.

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