Певец джаза Леонид Утесов и «Дельтаплан» в неожиданной обработке: чем удивит ВДНХ гостей на свой день рождения

Традиционно главная выставка страны отмечает свой день рождения 1 августа. Но в этом году в этот день в Зеленом театре стартует Первый Всероссийский фестиваль советской песни «Голоса наследников», так что праздник продлится четыре дня.
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