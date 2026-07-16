Мы идём по тому же пути, по которому Россия ходила уже не раз. Пути тяжёлому, грязному, страшному — но ведущему к победе. (с)

Александр Симаков Имеете ввиду смысл фигуральный, а пишете-то чушь буквальную! Вы сами-то вдумайтесь в то, что написали: "То что мы победим со сдачей Москвы - сомнений нет, но хотелось бы, чтобы без сдачи Москвы..." 😂

Одиссей Добрый совет: не надо дискутировать с человечком в своей голове. Это сплошь и рядом приводит к негативным последствиям. Если что-то непонятно из моего текста - спрашивайте, я с удовольствием разъясню (прогоню человечка в Вашей голове). Еще раз - и специально для Вас!!! Откуда Вы взяли "То что мы победим со сдачей Москвы - сомнений нет, но хотелось бы, чтобы без сдачи Москвы..."???? Я писал: 1. "То, что МЫ победим - сомнений нет!!!" К этому пункту вопросы есть? 2. "Хотелось бы без сдачи Москвы (в фигуральном смысле).." Кутузов сдал Москву, но, в результате, победил. Т.е., это была тактическая уступка, гамбит, когда жертвуют одной фигурой, чтобы получить стратегический выигрыш. В фигуральном, т.е., ПЕРЕНОСНОМ смысле, и в контексте статьи "сдать Москву" - это пойти на какие-то уступки в нашей позиции на Околице, на некий договорняк, чтобы получить некий "мир" на нашей юго-западной границей в обмен на наш отказ от заявленных целей СВО. АНДЕСТЕНД? Фишка в том ,что отказ от целей СВО к продолжительному миру не приведет... Хохлы поднакопят сил ,получат подпорку из войск НАТО - и попрут опять. По большому счету, СВО надо было начинать еще в 2014м...