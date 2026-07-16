Война и мир: 200 лет как один миг Когда перечитываешь «Войну и мир», иногда ловишь себя на жутковатом ощущении: кажется, что никаких двухсот лет не было.
Мы идём по тому же пути, по которому Россия ходила уже не раз. Пути тяжёлому, грязному, страшному — но ведущему к победе. (с)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Имеете ввиду смысл фигуральный, а пишете-то чушь буквальную! Вы сами-то вдумайтесь в то, что написали: "То что мы победим со сдачей Москвы - сомнений нет, но хотелось бы, чтобы без сдачи Москвы..." 😂
Ответить
4 н.
Одиссей
Добрый совет: не надо дискутировать с человечком в своей голове. Это сплошь и рядом приводит к негативным последствиям. Если что-то непонятно из моего текста - спрашивайте, я с удовольствием разъясню (прогоню человечка в Вашей голове). Еще раз - и специально для Вас!!! Откуда Вы взяли "То что мы победим со сдачей Москвы - сомнений нет, но хотелось бы, чтобы без сдачи Москвы..."???? Я писал: 1. "То, что МЫ победим - сомнений нет!!!" К этому пункту вопросы есть? 2. "Хотелось бы без сдачи Москвы (в фигуральном смысле).." Кутузов сдал Москву, но, в результате, победил. Т.е., это была тактическая уступка, гамбит, когда жертвуют одной фигурой, чтобы получить стратегический выигрыш. В фигуральном, т.е., ПЕРЕНОСНОМ смысле, и в контексте статьи "сдать Москву" - это пойти на какие-то уступки в нашей позиции на Околице, на некий договорняк, чтобы получить некий "мир" на нашей юго-западной границей в обмен на наш отказ от заявленных целей СВО. АНДЕСТЕНД? Фишка в том ,что отказ от целей СВО к продолжительному миру не приведет... Хохлы поднакопят сил ,получат подпорку из войск НАТО - и попрут опять. По большому счету, СВО надо было начинать еще в 2014м...
Ответить
4 н.
Александр Симаков
И что же в моем комментарии не соотвествует Вашему? Ещё раз, с Вашей поправкой: То, что мы победим со сдачей Москвы (в фигуральном смысле, как это сделал Кутузов в 1812 году) сомнений нет, но хотелось бы без сдачи Москвы ( в фигуральном смысле, как это сделал Кутузов в 1812 году). 😂 Фишка в том, что в 2014 году мы не были готовы к СВО и противостоянию со всем коллективным западом ни политически, ни экономически, ни в военном плане. По большому счету... И счет бы вышел очень большой, и не факт (в буквальном смысле) что в нашу пользу. Но мы все-таки начали в меру сил и возможностей в 2014 году - без России Донбасс бы не выстоял. С августа 2014 года Россия направляла автомобильные колонны с продовольствием, медикаментами и предметами первой необходимости для помощи жителям региона, оказавшимся в зоне гуманитарной катастрофы и блокады. С 2014 года на территорию Донбасса осуществлялись масштабные поставки бронетехники, артиллерии, систем ПВО и стрелкового оружия из России для поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР, что подтверждается данными международных наблюдателей, расследований (включая доклад Conflict Armament Research) и отчетами СММ ОБСЕ. Это и было НАЧАЛО без фактического объявления СВО. АНДЕСТЕНД?
Ответить
4 н.
Свежие комментарии