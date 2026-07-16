Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 804 подписчика

Мы идём по тому же пути, по которому Россия ходила уже не раз. Пути тяжёлому, грязному, страшному — но ведущему к победе. (с)

Мы идём по тому же пути, по которому Россия ходила уже не раз. Пути тяжёлому, грязному, страшному — но ведущему к победе. (с)

Война и мир: 200 лет как один миг Когда перечитываешь «Войну и мир», иногда ловишь себя на жутковатом ощущении: кажется, что никаких двухсот лет не было.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Имеете ввиду смысл фигуральный, а пишете-то чушь буквальную! Вы сами-то вдумайтесь в то, что написали:  &quot;То что мы победим со сдачей Москвы - сомнений нет, но хотелось бы, чтобы без сдачи Москвы...&quot; 😂
Ответить
4 н.
Одиссей
Добрый совет: не надо дискутировать с человечком в своей голове. Это сплошь и рядом приводит к негативным последствиям.  Если что-то непонятно из моего текста - спрашивайте, я с удовольствием разъясню (прогоню человечка в Вашей голове).  Еще раз - и специально для Вас!!! Откуда Вы взяли &quot;То что мы победим со сдачей Москвы - сомнений нет, но хотелось бы, чтобы без сдачи Москвы...&quot;???? Я писал: 1. &quot;То, что МЫ победим - сомнений нет!!!&quot;  К этому пункту вопросы есть? 2. &quot;Хотелось бы без сдачи Москвы (в фигуральном смысле)..&quot; Кутузов сдал Москву, но, в результате, победил. Т.е., это была тактическая уступка, гамбит, когда жертвуют одной фигурой, чтобы получить стратегический выигрыш.  В фигуральном, т.е., ПЕРЕНОСНОМ смысле, и в контексте статьи &quot;сдать Москву&quot; - это пойти на какие-то уступки в нашей позиции на Околице, на некий договорняк, чтобы получить некий &quot;мир&quot; на нашей юго-западной границей в обмен на наш отказ от заявленных целей СВО.  АНДЕСТЕНД? Фишка в том ,что отказ от целей СВО к продолжительному миру не приведет... Хохлы поднакопят сил ,получат подпорку из войск НАТО - и попрут опять. По большому счету, СВО надо было начинать еще в 2014м...
Ответить
4 н.
Александр Симаков
И что же в моем комментарии не соотвествует Вашему? Ещё раз, с Вашей поправкой: То, что мы победим со сдачей Москвы (в фигуральном смысле, как это сделал Кутузов в 1812 году) сомнений нет, но хотелось бы без сдачи  Москвы ( в фигуральном смысле, как это сделал Кутузов в 1812 году).  😂 Фишка в том, что в 2014 году мы не были готовы к СВО и  противостоянию со всем коллективным западом ни политически, ни экономически, ни в военном плане.  По большому счету... И счет бы вышел очень большой, и не факт (в буквальном смысле) что в нашу пользу.  Но мы все-таки начали в меру сил и возможностей  в 2014 году - без России Донбасс бы не выстоял.  С августа 2014 года Россия направляла автомобильные колонны с продовольствием, медикаментами и предметами первой необходимости для помощи жителям региона, оказавшимся в зоне гуманитарной катастрофы и блокады. С 2014 года на территорию Донбасса осуществлялись масштабные поставки бронетехники, артиллерии, систем ПВО и стрелкового оружия из России для поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР, что подтверждается данными международных наблюдателей, расследований (включая доклад Conflict Armament Research) и отчетами СММ ОБСЕ.  Это и было НАЧАЛО без фактического объявления СВО. АНДЕСТЕНД?
Ответить
4 н.