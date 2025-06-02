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Система «Купол Донбасса» перехватила 509 БПЛА ВСУ над территорией ДНР за неделю

Система «Купол Донбасса» перехватила 509 БПЛА ВСУ над территорией ДНР за неделю

Усовершенствованная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» в городе Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжает защищать мирных жителей и объекты инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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