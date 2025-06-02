Система «Купол Донбасса» перехватила 509 БПЛА ВСУ над территорией ДНР за неделю

Усовершенствованная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» в городе Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжает защищать мирных жителей и объекты инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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