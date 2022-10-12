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Третья волна: Россия продолжает ракетные удары по Украине

Третья волна: Россия продолжает ракетные удары по Украине

Российские военные продолжают работать над ликвидацией критически важной украинской инфраструктуры. Так, по данным украинских пропагандистов, сегодня утром в Николаевской области, которая граничит с российским Херсоном, были слышны мощные взрывы.

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