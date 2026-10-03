Глава Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве матери с сыном в городе Санкт-Петербурге

В публичном пространстве широкий резонанс вызвало сообщение о том, что в квартире жилого многоквартирного дома в Северной столице были обнаружены тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран.
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