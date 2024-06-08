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Отечественная операционная система «Аврора» пропишется в автомобилях АвтоВАЗа

Отечественная операционная система «Аврора» пропишется в автомобилях АвтоВАЗа

В рамках прошедшего ПМЭФ-2024 между АвтоВАЗом, компанией «Итэлма» и «Ростелекомом» был заключен важный договор о разработке перспективной цифровой платформы для российских автомобилей, в основе которой будет лежать операционная система «Аврора».

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