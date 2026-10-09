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Президент Финляндии Стубб неудачно пошутил про еду при короле Испании

Президент Финляндии Александр Стубб неудачно пошутил во время официального обеда в честь государственного визита короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции 6 октября.

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