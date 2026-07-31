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Аргументы и Факты

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Дмитриев сравнил наплыв мигрантов в Испанию с падением Рима

Дмитриев сравнил наплыв мигрантов в Испанию с падением Рима

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил наплыв мигрантов в испанский город Сеута с падением Рима под натиском варваров.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Пусть испанцы отрабатывают то, что натворили их предки. В свое время... РАСПЛАТА ПРИШЛА?
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1 м.