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«Болтливый дурак»: британскому министру в России напомнили подробности Крымской войны

«Болтливый дурак»: британскому министру в России напомнили подробности Крымской войны

Политолог Евгений Сатановский в своем авторском Telegram-канале «Армагеддоныч» прокомментировал заявление британского министра обороны о готовности Лондона «пнуть» Россию, как «Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму».

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