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Белоруссия это шесть российских губерний (с)

Белоруссия это шесть российских губерний (с)

Школа экзорцистов Пишут, что на днях, уже 27 или 28 мая, Лукашенко может приехать в Сочи на очередную встречу с Путиным.

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Валерий Пашнин
Не хочу фантазировать и тем более мечтать. Да это Белоруссия и батька Лукашенко, который за последние годы для России стал каким то непредсказуемым. Подождем чем закончится встреча.
Inna Kuznetsov
Полагаю, Путин вправит ему мозги. Конечно, вся так называемая оппозиция (под присмотром Запада) для создания на границе с Россией еще одного врага (по примеру Украины) должна быть приведена в чувство, но разумна, а не на уровне дикости.
Ирина52
Так называемая "оппозиция" из западенцев - это фашисты, как и бандеровцы. Их надо не в чувство приводить, а уничтожать, как вирусы в общественном организме
Inna Kuznetsov
Не уничтожать, а судить. Сроки, надеюсь, будут немалые. А уничтожать - тот же уровень, что и фашизм и бандеровщина. Стыдно такое писать!
Ирина52
Если фашистов не уничтожать, они уничтожают людей. Их отсидка не исправит. Они как вирусы в КП - с системой несовместимы. Оставили в живых бандеровцев - получили фашистскую Украину.
Inna Kuznetsov
Не исключено, что вы правы, их не переделать.
Кочемли
Горбатого могила исправит. Лукашенко не изменить. Чуть полегчает - предаст Россию.
Александр Япринцев
Лукашка заигрался в конец. Надо дать ему почитать сказку о золотой рыбке, особенно окончание.
Pciha Ivanova
Явно реакционно настроенная к белорусам тетка пишет "Если-бы не помощь президента Путина, то лежал бы Лукашенко уже в гробу". Это - чистая ложь! "Помощь" России выразилась в очень сомнительной посылке "33 богатырей" в помощь ставленника Газпрома Бабарики. Впоследствии очень топорно объяснялось это представление с помощью "спецоперации" хохлов, очевидно глупой и подлой, как все у хохлов! "Помощь" России - на самом деле кредиты под весьма высокий процент. Так Шейлок тоже был точно такой же благодетель английских рыцарей! Столь ненавидимая российскими "предпринимателями" и политиками многовекторность Лукашенко - всего лишь попытка не попасть в полную зависимость от беспринципного и жадного бандитского русского капитала, полностью обслуживаемого российской бюрократией! Но Европа оказалась не лучше российских бюрократов и, с помощью Тихановской, захотела получить все и бесплатно без всякого сотрудничества: "Хрен редьки не слаще!"
Juri
гнусная тварь,а ну ка брысь от седова,сволочь.
Pciha Ivanova
Juri, путинская подстилка, правда глаза режет? Последний союзник у России остался (кроме армейского храма и притопленного авианесущего крейсера) - это Белорусь. Но с такими мерзавцами, как ты, и Белоруси не останется!
Владимир Самойленко
чучундра, а ну-ка расскажи про проценты и цены на газ и нефть. про гордона ишо расскажи шо базлал про 33-х богатырей. а многовекторность была у пиндосов до 1944 года. и нам за золото продавали и фашистам(нацистам) помогали. а у бацьки не многовекторность, а крутяжопость. Крым не признал до сих пор. и летать не позволяет. хотя летать то больше и некуда.
Pciha Ivanova
Ваш Центробанк "Крым не признал до сих пор", чего вы от Батьки хотите? Русские олигархи признают, потом болтайте! Сам "чучундра"! Я - мышка почти белая! Благородных кровей!
Pciha Ivanova
Вы - хамло, предлагающее "вправить мозги" Лукашенко. Надеюсь, Путин вправит мозги таким, как вы. Вы вполне достойны выжившего из ума Байдена.
Руслан Богомолов
Дура.
ГусЕна
Дуры-это твои Помойки на фото.
Руслан Богомолов
Такая же неизлечимая, как и Психичка Иванова? Лыбся дальше, кулёма.
ГусЕна
Шлюхам своим с аватары рекомендации давай. Или мордой об асфальт их епни, Багамолка:) Старый Пердун.
Руслан Богомолов
Давай круче, а то какой-то недомат неинтеллигентный. Ты же из той, видимо, интеллигентной тусовки, что смело гадят прямо со сцен московских театров? Ну так давай, развернись, вам тусовщикам "этой страны" не привыкать.
ГусЕна
Надоел твой бред, Лысый...
Руслан Богомолов
А мне твой нет. Какой-то "креативненький". Продолжай, а то похихикать хочется над бредятиной убогой, пока на тебя Маргулиса не вызовут.
ГусЕна
По понедельникам не подаю, Нищеброд.
Руслан Богомолов
Так уже вторник прошёл. Подай же мне свой убогий бред. Соскучился.
ГусЕна
Ты скучаешь по бреду? Поэтому тааие третьесортные бабешки возле тебя, Импотент?:))))Смешной ты, Лысый
Руслан Богомолов
Ну наконец-то, прорвало, хотя повторяешься. Слабовато для "интеллигента"-говна, ожидал чего-то новенького... Ну тупыыыые. Кстати о "бабёшках", это мои родные дочки, и уж для таких как ты и похожая на тебя Психичка Иванова они точно никаким сортом не вышли, чем я и горжусь.
Альбина Колесникова
А вот кто прав посмотрим. господа комментаторы.
Галина Смирнова
У Батьки с его многовекторностью нынче три дороги: Янукович, Каддафи и Милошевич..... выбирай, но осторожно :-)

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