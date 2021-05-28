Белоруссия это шесть российских губерний (с)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаБелоруссия это шесть российских губерний (с) Школа экзорцистов Пишут, что на днях, уже 27 или 28 мая, Лукашенко может приехать в Сочи на очередную встречу с Путиным.Вернуться к статье275НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ПашнинНе хочу фантазировать и тем более мечтать. Да это Белоруссия и батька Лукашенко, который за последние годы для России стал каким то непредсказуемым. Подождем чем закончится встреча.IKInna KuznetsovПолагаю, Путин вправит ему мозги. Конечно, вся так называемая оппозиция (под присмотром Запада) для создания на границе с Россией еще одного врага (по примеру Украины) должна быть приведена в чувство, но разумна, а не на уровне дикости.Ирина52Так называемая "оппозиция" из западенцев - это фашисты, как и бандеровцы. Их надо не в чувство приводить, а уничтожать, как вирусы в общественном организмеIKInna KuznetsovНе уничтожать, а судить. Сроки, надеюсь, будут немалые. А уничтожать - тот же уровень, что и фашизм и бандеровщина. Стыдно такое писать!Ирина52Если фашистов не уничтожать, они уничтожают людей. Их отсидка не исправит. Они как вирусы в КП - с системой несовместимы. Оставили в живых бандеровцев - получили фашистскую Украину.IKInna KuznetsovНе исключено, что вы правы, их не переделать.КочемлиГорбатого могила исправит. Лукашенко не изменить. Чуть полегчает - предаст Россию.Александр ЯпринцевЛукашка заигрался в конец. Надо дать ему почитать сказку о золотой рыбке, особенно окончание.Pciha IvanovaЯвно реакционно настроенная к белорусам тетка пишет "Если-бы не помощь президента Путина, то лежал бы Лукашенко уже в гробу". Это - чистая ложь! "Помощь" России выразилась в очень сомнительной посылке "33 богатырей" в помощь ставленника Газпрома Бабарики. Впоследствии очень топорно объяснялось это представление с помощью "спецоперации" хохлов, очевидно глупой и подлой, как все у хохлов! "Помощь" России - на самом деле кредиты под весьма высокий процент. Так Шейлок тоже был точно такой же благодетель английских рыцарей! Столь ненавидимая российскими "предпринимателями" и политиками многовекторность Лукашенко - всего лишь попытка не попасть в полную зависимость от беспринципного и жадного бандитского русского капитала, полностью обслуживаемого российской бюрократией! Но Европа оказалась не лучше российских бюрократов и, с помощью Тихановской, захотела получить все и бесплатно без всякого сотрудничества: "Хрен редьки не слаще!"JJuriгнусная тварь,а ну ка брысь от седова,сволочь.Pciha IvanovaJuri, путинская подстилка, правда глаза режет? Последний союзник у России остался (кроме армейского храма и притопленного авианесущего крейсера) - это Белорусь. Но с такими мерзавцами, как ты, и Белоруси не останется!Владимир Самойленкочучундра, а ну-ка расскажи про проценты и цены на газ и нефть. про гордона ишо расскажи шо базлал про 33-х богатырей. а многовекторность была у пиндосов до 1944 года. и нам за золото продавали и фашистам(нацистам) помогали. а у бацьки не многовекторность, а крутяжопость. Крым не признал до сих пор. и летать не позволяет. хотя летать то больше и некуда.Pciha IvanovaВаш Центробанк "Крым не признал до сих пор", чего вы от Батьки хотите? Русские олигархи признают, потом болтайте! Сам "чучундра"! Я - мышка почти белая! Благородных кровей!Pciha IvanovaВы - хамло, предлагающее "вправить мозги" Лукашенко. Надеюсь, Путин вправит мозги таким, как вы. Вы вполне достойны выжившего из ума Байдена.Руслан БогомоловДура.ГусЕнаДуры-это твои Помойки на фото.Руслан БогомоловТакая же неизлечимая, как и Психичка Иванова? Лыбся дальше, кулёма.ГусЕнаШлюхам своим с аватары рекомендации давай. Или мордой об асфальт их епни, Багамолка:) Старый Пердун.Руслан БогомоловДавай круче, а то какой-то недомат неинтеллигентный. Ты же из той, видимо, интеллигентной тусовки, что смело гадят прямо со сцен московских театров? Ну так давай, развернись, вам тусовщикам "этой страны" не привыкать.ГусЕнаНадоел твой бред, Лысый...Руслан БогомоловА мне твой нет. Какой-то "креативненький". Продолжай, а то похихикать хочется над бредятиной убогой, пока на тебя Маргулиса не вызовут.ГусЕнаПо понедельникам не подаю, Нищеброд.Руслан БогомоловТак уже вторник прошёл. Подай же мне свой убогий бред. Соскучился.ГусЕнаТы скучаешь по бреду? Поэтому тааие третьесортные бабешки возле тебя, Импотент?:))))Смешной ты, ЛысыйРуслан БогомоловНу наконец-то, прорвало, хотя повторяешься. Слабовато для "интеллигента"-говна, ожидал чего-то новенького... Ну тупыыыые. Кстати о "бабёшках", это мои родные дочки, и уж для таких как ты и похожая на тебя Психичка Иванова они точно никаким сортом не вышли, чем я и горжусь.Альбина КолесниковаА вот кто прав посмотрим. господа комментаторы.Галина СмирноваУ Батьки с его многовекторностью нынче три дороги: Янукович, Каддафи и Милошевич..... выбирай, но осторожно :-)Комментировать
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