Bloomberg: санкции не заставят Путина начать мирные переговоры

Вынудят ли санкции Путина пойти на попятную на Украине? © РИА Новости Максим Блинов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Санкции не заставят Путина начать мирные переговоры, предупреждает Bloomberg.
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