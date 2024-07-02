К сети LTE подключили еще 17 удаленных сел Калужской области

Связь и мобильный интернет появились в 17 малых удаленных селах и деревнях Калужской области, в каждом из которых проживает от 15 до 500 человекСвязь и мобильный интернет появились в 17 малых удаленных селах и деревнях Калужской области, в каждом из которых проживает от 15 до 500 человек.
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