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Калужские новости

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К сети LTE подключили еще 17 удаленных сел Калужской области

К сети LTE подключили еще 17 удаленных сел Калужской области

Связь и мобильный интернет появились в 17 малых удаленных селах и деревнях Калужской области, в каждом из которых проживает от 15 до 500 человекСвязь и мобильный интернет появились в 17 малых удаленных селах и деревнях Калужской области, в каждом из которых проживает от 15 до 500 человек.

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