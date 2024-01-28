Песочница как зона межэтнического конфликта

паспортов не давать. на работу принимать на определенный срок без пролонгации и с обязательной дальнейшей отправкой назад. Принимаюшая сторона (работодатель) должна отчитаться что рабочий покинул пределы России после выполнения работы

СБ

Сергей Б

Рабочим с Китая запрещено в России рожать детей. Это правило Китайской стороны. Значит надо запретить всем мигрантам рождать детей во время работы в России. Ибо потом на НАШИ деньги МЫ будем выплачивать маткапитал, оплачивать детские, давать места в садике, бесплатное образование и т.д. А вы как думаете?