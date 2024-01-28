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Песочница как зона межэтнического конфликта

Песочница как зона межэтнического конфликта

Роман Юшков Так случилось, что на протяжении нескольких месяцев мне довелось наблюдать один двор, и мне предстала там вот такая любопытная картина.

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Комментарии
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Сергей Б
паспортов не давать. на работу принимать на определенный срок без пролонгации и  с обязательной дальнейшей отправкой назад. Принимаюшая сторона (работодатель) должна отчитаться что рабочий покинул пределы России после выполнения работы
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7 час.
СБ
Сергей Б
Рабочим с Китая запрещено в России рожать детей. Это правило Китайской стороны. Значит надо запретить всем мигрантам рождать детей во время работы в России. Ибо потом на НАШИ деньги МЫ будем выплачивать маткапитал, оплачивать детские, давать места в садике, бесплатное образование и т.д. А вы как думаете?
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7 час.
ЕБ
Елена Бреслова
всех на родину по кишлакам!
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7 час.

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