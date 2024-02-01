Компактный лазер BullseyeBore Core обеспечит идеально ровное закручивание саморезов

Пробовали закручивать саморезы или сверлить отверстия дрелью или шуруповертом? Наверняка, но вот получалось ли у вас высверлить отверстие или завернуть саморез идеально ровно? Ответ, в большинстве случаев, будет отрицательный.
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