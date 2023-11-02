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Пять «китов» Омана

Пять «китов» Омана

Никогда не устаешь смотреть на огонь, воду и небо, по которому плывут облака. Если заменить огонь на дышащие жаром пески пустыни и добавить к списку живописные оазисы и древние памятники, то перед вами Оман.

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