Пять «китов» Омана

Никогда не устаешь смотреть на огонь, воду и небо, по которому плывут облака. Если заменить огонь на дышащие жаром пески пустыни и добавить к списку живописные оазисы и древние памятники, то перед вами Оман.
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