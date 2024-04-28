Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Захарова исключила идею обмена регионов на замороженные активы

Захарова исключила идею обмена регионов на замороженные активы

Россия не обменяет новые территории на неприкосновенность замороженных активов. Об этом в своем официальном телеграм-канале заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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