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Депутат Немкин: Discord можно заменить отечественными аналогами

Депутат Немкин: Discord можно заменить отечественными аналогами

Помимо того, что американская платформа Discord упорно отказывается удалять запрещенный контент, среди которого есть и призывы к насилию, и экстремизм, площадка представляет серьезную угрозу для российской молодежи.

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