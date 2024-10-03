Депутат Немкин: Discord можно заменить отечественными аналогами

Помимо того, что американская платформа Discord упорно отказывается удалять запрещенный контент, среди которого есть и призывы к насилию, и экстремизм, площадка представляет серьезную угрозу для российской молодежи.
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