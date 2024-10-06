Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Бегеба
    это не непонятка - это уничтожение Государства по заданию англо жидо массонов .Этнические группы...
  • Евгения Болотова
    Ну, юморист... Практика отменная и на виселице юморить продолжает...Зеленский раскрыл...
  • Майя Maja
    Они нигде не работали, а мы им пенсии платить?!«Незаконной мигра...

Су-34 авиабомбами уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Су-34 авиабомбами уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх