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РБК: РСПП высказались против идеи обязать таксопарки покупать российские машины

РБК: РСПП высказались против идеи обязать таксопарки покупать российские машины

Принятие в текущей редакции законопроекта, обязывающего использовать в рамках оказания таксомоторных услуг только российские автомобили, приведет к значительному сокращению таксопарка, уходу самозанятых водителей, дефициту машин и росту цен, письмо с таким содержанием отправил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в адрес помощника президента Ларисы Брычевой, пишет интернет-издание РБК.

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