РБК: РСПП высказались против идеи обязать таксопарки покупать российские машины

Принятие в текущей редакции законопроекта, обязывающего использовать в рамках оказания таксомоторных услуг только российские автомобили, приведет к значительному сокращению таксопарка, уходу самозанятых водителей, дефициту машин и росту цен, письмо с таким содержанием отправил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в адрес помощника президента Ларисы Брычевой, пишет интернет-издание РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии