Костомаров обратился к российским теннисистам перед Олимпиадой в Париже

Олимпийский чемпион - 2006 в танцах на льду Роман Костомаров, который в 2023 году перенес ряд операций по ампутации, признался, что у него снизился интерес к Олимпиаде, однако заявил, что намерен следить за выступлениями российских теннисистов на соревнованиях в Париже.