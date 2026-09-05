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Еда, веселье, ретро и забавные котики. Как в Барнауле отмечают День города

Еда, веселье, ретро и забавные котики. Как в Барнауле отмечают День города

Сегодня в городе можно метать ножи, сфотографироваться в старом автомобиле, создать национальный оберег и танцевать до упаду В Барнауле отмечают 296-летие города.

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