Чем так полезны зернобобовые

Оказывается зернобобовые невероятно полезны для организма. Зернобобовые, такие как горох, чечевица, фасоль, соя, нут и арахис, содержат растительный белок, который хорошо усваивается, сообщает проект «Здоровее питание».
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