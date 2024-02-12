Австралия испытывает сложности с освоением новых месторождений Недостаток финансирования становится серьезной угрозой для развития добывающего сектора Австралии.
Пронедра
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Австралия испытывает сложности с освоением новых месторождений Недостаток финансирования становится серьезной угрозой для развития добывающего сектора Австралии.
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