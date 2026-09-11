Хорошёвка
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Хорошёвка

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Уборщица квартиры в Хорошевском позарилась на чужие украшения и духи

Жительница нашего района доверила уборку своей квартиры специалисту клинингового сервиса. После чего не досчиталась золотых украшений.

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