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Мировое обозрение

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Восприятие ритма начинается с рождения и развивается с опытом

Восприятие ритма начинается с рождения и развивается с опытом

Способность вычленять регулярный пульс из потока звуков заложена в человеке с первых дней жизни, однако полноценное чувство ритма не даётся при рождении — оно вызревает вместе с опытом.

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