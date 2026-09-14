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Царьград

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Фальков предсказал массовое использование ИИ в образовании к 2030

Фальков предсказал массовое использование ИИ в образовании к 2030

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил на Международном фестивале молодежи, что к 2030 году более 70% студенческих и исследовательских работ будут создаваться с помощью генеративного интеллекта.

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