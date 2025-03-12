Парфюмер Глюк посоветовала весной выбирать духи с нотами ириса и мимозы

Весной в парфюмерных композициях стоит искать ноты гиацинта, сирени и мимозы. Рекомендациями по выбору подходящих духов на весну поделилась парфюмер и химик-технолог Александра Глюк в разговоре с «Москвой 24».
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